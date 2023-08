Sport: 5G di Ericsson e Vodafone scende in mischia con nazionale irlandese di rugby (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sheila Kavanagh, Network Director di Vodafone Irlanda, ha dichiarato: "In Vodafone siamo molto orgogliosi di supportare la squadra di rugby irlandese, apportando ulteriore valore attraverso la fornitura di questa soluzione tecnologica all'avanguardia. L'analisi delle prestazioni ha subito enormi cambiamenti negli ultimi due decenni. Ciò che è iniziato con metodi basati su carta e penna per la raccolta di appunti, si è evoluto fino all'utilizzo di tecnologie informatiche all'avanguardia e dell'intelligenza artificiale per raccogliere quantità sempre maggiori di informazioni in tempo reale. Elaborare e trasmettere questi dati al team alla massima velocità richiede una soluzione di connettività affidabile, sicura e scalabile". "Questa rete privata 5G, il drone e la tecnologia aggiuntiva – ha precisato – aiuteranno Vinny Hammond e il suo team di analisi a scomporre e organizzare rapidamente i dati non strutturati e a presentarli in modo chiaro agli altri allenatori e allo staff, aiutandoli a comprendere le prestazioni relative agli schemi di gioco e alla squadra nel suo complesso, senza ritardi. Siamo particolarmente soddisfatti nel vederla utilizzata nell'Hpc, ma siamo anche entusiasti di supportare la squadra con la connettività 5G per tutta la durata della Coppa del mondo in Francia tramite il nostro Connected Van completamente attrezzato. La nostra tecnologia Mpn 5G è una dimostrazione di come la connettività mobile possa migliorare il business dello sport e le prestazioni delle squadre, portando ulteriori livelli di dati e analisi agli allenatori, al management e ai loro giocatori". (segue) (Com)