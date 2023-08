Sport: 5G di Ericsson e Vodafone scende in mischia con nazionale irlandese di rugby (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vinny Hammond, responsabile dell'Irfu per l'analisi e l'innovazione, ha dichiarato: "Gran parte dei nostri ruoli ruota attorno alla movimentazione di grandi quantità di dati, in modo da poter analizzare le prestazioni per capire cosa funziona e cosa no. L'Mpn 5G di Vodafone estende i confini di ciò che possiamo fare in termini di velocità di analisi delle immagini dipiù telecamere ad alta risoluzione e dei filmati provenienti da droni, che in fase finale informano il nostro processo decisionale strategico. Il lavoro svolto da John e Alan su questo progetto, in collaborazione con Vodafone ed Ericson, ci ha permesso di superare nuovi limiti in occasione della Rwc di quest'anno. L'utilizzo della nostra rete 5G ci offre anche quel livello di sicurezza e affidabilità di cui abbiamo davvero bisogno, e avremo l'ulteriore vantaggio della connettività con il nostro 5G Connected Van, che si collegherà al nostro centro High Performance per ridurre la dipendenza dalla connettività di terze parti". John Griffin, responsabile di Ericsson Irlanda, afferma: "Il 5G è la piattaforma definitiva dell'innovazione futura e la nostra partnership di successo con Vodafone continua a garantire che nuove organizzazioni come l'Irfu possano beneficiare della bassa latenza, dell'elevata larghezza di banda e della connettività sicura di una rete privata 5G Standalone. La nostra leadership globale nella tecnologia 5G e la disponibilità di un software accelerato significano che l'Irfu sarà un passo avanti rispetto ai suoi concorrenti dentro e fuori dal campo, dando loro maggiori possibilità di successo e rivoluzionando il futuro di una funzione chiave all'interno dell'industria sportiva". (Com)