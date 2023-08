Libano: rinnovo mandato Unifil, Beirut vuole il coordinamento delle attività dei caschi blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso nelle prossime ore l'arrivo a New York del ministro degli Esteri libanese ad interim, Abdallah Bou Habib, che insieme all'intera delegazione presente alle Nazioni Unite dovrà discutere dei termini per il rinnovo annuale del mandato della missione di interposizione nel Libano meridionale (Unifil). Presente in Libano dal 1978, Unifil ha un contingente di circa 10.500 militari e personale di polizia da 48 Paesi. L’Italia detiene il comando del Settore ovest con base a Shama. Uno dei punti cruciali nel rinnovo del mandato della missione, che scadrà il prossimo 31 agosto, riguarda il coordinamento delle attività dei caschi blu con le forze armate libanesi (Laf). Nel 2022, nel rinnovare per un anno l’incarico della forza di pace, i 15 Paesi del Consiglio di sicurezza avevano introdotto un paragrafo che rafforzava l’indipendenza del contingente, insistendo sulla libertà di movimento dei caschi blu che non dovevano più coordinare le loro attività con le Laf. (segue) (Lib)