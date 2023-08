Libano: rinnovo mandato Unifil, Beirut vuole il coordinamento delle attività dei caschi blu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paragrafo 16 della risoluzione del 2022, si afferma che “Unifil non deve ricevere l’autorizzazione preventiva o permessi per svolgere i suoi compiti compresi nel mandato” ed “è autorizzata a condurre le sue operazioni indipendentemente”. Il paragrafo 17 afferma, inoltre, che i caschi blu sono autorizzati a condurre “operazioni di pattuglia non annunciate”. Il Libano, secondo fonti diplomatiche, vorrebbe cambiare il linguaggio del testo elaborato dalla Francia in favore di una versione che richiederebbe a Unifil di coordinare i suoi movimenti con le Laf. Israele teme a sua volta che questo coordinamento consentirebbe al movimento sciita libanese Hezbollah di conoscere i movimenti dei peacekeepers in anticipo, sabotando in questo modo la sua capacità di monitorare le azioni del gruppo contro lo Stato ebraico. Secondo le indiscrezioni pubblicate dai media libanesi, la diplomazia di Beirut vorrebbe anche sostituire il termine "fazioni armate" con "gruppi armati" per evitare di dipingere il Libano come un rifugio per il terrorismo. (segue) (Lib)