Cile: corpo generali, commemorazione 50mo anniversario golpe divide il Paese

- La commemorazione del 50mo anniversario del golpe in Cile genera divisione nel Paese. E’ quanto si legge in una missiva inviata al presidente Gabriel Boric dal Corpo dei generali e degli ammiragli della Difesa, composto da generali in pensione delle Forze armate. La lettera arriva a pochi giorni dall’anniversario dell’11 settembre 1973, in cui ricorrono 50 anni dal rovesciamento del governo democraticamente eletto presieduto da Salvador Allende da parte dell'esercito e della polizia nazionale. I generali affermano che non possono rimanere in “un silenzio colpevole di fronte a tanta aggressività e insulto nei confronti delle forze militari e di polizia che hanno effettivamente partecipato” alla dittatura. "Crediamo che continuare ad aprire ferite e chiedere gesti (...) non aiuti la tanto necessaria coesione nazionale", si legge. (segue) (Abu)