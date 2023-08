Cile: corpo generali, commemorazione 50mo anniversario golpe divide il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approssimarsi del 50mo anniversario del golpe in Cile sta generando non poche tensioni. Ieri la Camera dei deputati ha approvato la lettura integrale del progetto di risoluzione del 22 agosto 1973, che dichiarava incostituzionale il governo del presidente Salvador Allende. Il provvedimento, riferisce l’emittente “BioBio”, è stato approvato con 50 voti favorevoli e 42 contrari. Il testo recita che il governo Allende avrebbe cercato di "conquistare il potere totale e di giungere così all'instaurazione di un sistema totalitario assolutamente opposto al sistema democratico e rappresentativo stabilito dalla Costituzione". La sessione, aperta con la lettura del testo, è stata sospesa dopo che dai banchi dei partiti di governo si sono levate urla di protesta. Il capogruppo del Partito socialista, Daniel Manouchehri, è arrivato in aula con i cartelli dei volti dei detenuti socialisti scomparsi durante la dittatura di Pinochet. "Quello che è accaduto nell'Aula della Camera è una grave offesa alla democrazia, ai cileni e soprattutto ai cittadini che sono stati perseguitati, torturati, rapiti e assassinati dalla dittatura militare (…). Il Partito Repubblicano e l’estrema destra hanno più che dimostrato con questa provocazione di rappresentare un pericolo per la stabilità e che il loro modo di fare politica è sostenuto dal bullismo, dalla sedizione e dal negazionismo”, ha dichiarato la deputata Monica Arce (Partido Humanista), prima della lettura della risoluzione. L'iniziativa della destra cilena, che arriva a pochi giorni dal 50mo anniversario del colpo di stato in Cile, è stata criticata dal presidente Gabriel Boric, che sul social network X ha scritto: “Prendiamoci cura della democrazia”. (Abu)