Bulgaria: governo apre a gara per esplorazione gas in zona economica esclusiva nel Mar Nero

- Il governo della Bulgaria ha dato il via libera a una procedura di gara per l'esplorazione di gas naturale nell’area del “blocco 1-26 Khan Tervel”, situata nella zona economica esclusiva del Paese nel Mar Nero. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. L’area interessata dal bando si estende per oltre 4 mila chilometri quadrati. La concessione prevede l’autorizzazione per l’esplorazione del gas di una durata di 5 anni, con un diritto di tre proroghe di due anni ciascuna. Il requisito per partecipare alla gara prevede almeno 150 milioni di ricavi netti negli ultimi tre esercizi finanziari. (Seb)