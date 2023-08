Turchia: azienda fattorini Getir taglia quasi 2.500 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda turca per le consegne di alimenti a domicilio Getir ha annunciato "con tristezza" il taglio di quasi 2.500 posti di lavoro nei cinque Paesi in cui opera, vale a dire Turchia, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti. Lo ha riferito Getir in un comunicato stampa, evidenziando di aver preso la "difficile decisione" di "ristrutturare" la propria organizzazione globale per aumentare la propria "produttività operativa". L'azienda turca, che conta 23.000 impiegati in tutto il mondo, ridurrà così la sua forza lavoro di quasi l'11 per cento. Lo scorso 27 luglio, Getir comunicava il proprio ritiro da Italia, Spagna e Portogallo, sottolineando che "le sue attività in Europa si concentreranno soprattutto in Germania". Il ritiro dai tre mercati del sud del continente mirava a spostare il focus su quelli dove “opportunità di profitto e di crescita sostenibile sono più grandi”. In precedenza, Getir aveva già lasciato la Francia dove era stata messa in liquidazione. (segue) (Tua)