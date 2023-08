Germania: 18enne polacco stuprato a Monaco, ministero Esteri Varsavia convoca ambasciatore tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 18enne polacco è stato violentato in una stazione della metro di Monaco, in Germania, episodio in relazione al quale il ministero degli Esteri polacco ha deciso di convocare l’ambasciatore tedesco a Varsavia. Lo ha riferito l’emittente “Polsat News”. L’evento risale alla notte tra venerdì e sabato scorso. Secondo una ricostruzione preliminare, il 18enne stava tornando a casa da una festa in cui aveva bevuto alcol. Direttosi verso la metropolitana intorno all’1:00, si è addormentato su una panchina. Dalle telecamere di sicurezza è emerso che lo stupro è avvenuto dopo le ore 2:30. Dopo l’ultima corsa della metropolitana, sul posto avrebbero dovuto esserci guardie di vigilanza che tuttavia quella notte erano assenti. La polizia tedesca ha arrestato per la violenza un richiedente asilo afgano di 22 anni. Sull’episodio è intervenuto anche il premier polacco Mateusz Morawiecki, che ha parlato di un crimine che è “il risultato della politica delle frontiere aperte”. Il ministero degli Esteri polacco ha chiesto all’ambasciatore tedesco di “indirizzare agli organi competenti una richiesta di collaborazione con i servizi consolari polacchi a Monaco allo scopo di fornire assistenza al cittadino polacco coinvolto”. (Vap)