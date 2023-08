Usa: elezioni 2024, tasso di approvazione di Ron DeSantis in calo di 11 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione nei confronti del governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha registrato un calo importante nelle ultime settimane, dopo il rimpasto deciso all’interno dello staff della sua campagna elettorale. Stando ad un sondaggio pubblicato da “Yahoo News” e “YouGov”, in vista del primo dibattito televisivo nel quadro delle primarie repubblicane che avrà luogo stasera, i consensi nei confronti di DeSantis hanno registrato un calo di 11 punti percentuali, passando dal 23 al 12 per cento. Sale, invece, il tasso di approvazione nei confronti dell’imprenditore Vivek Ramaswamy, passando dal tre all’otto per cento. L’ex presidente Donald Trump rimane primo in classifica con un margine sempre più ampio e un tasso di consensi pari al 52 per cento. (Was)