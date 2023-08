Viterbo: Bolsena tra 10 gemme più belle d'Europa, Comune "prestigioso riconoscimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsena tra le 10 piccole città più belle d'Europa, a decretarlo è la prestigiosa rivista internazionale Forbes, che ha stilato una classifica dei borghi più suggestivi riservando un rilevante posto al piccolo centro del viterbese, unica location italiana a comparire nella lista. "Queste 10 gemme dimostrano che piccolo può essere bello", si legge sulla celebre rivista. Un prestigioso riconoscimento - si legge in una nota del Comune di Bolsena - che costituisce un autorevole attestato di stima per Bolsena, inserita in classifica accanto ad altre 9 cittadine europee: Bibury (Inghilterra), Bonifacio (Francia), Cesky Krumlov (Repubblica Ceca), Cochem (Germania), Ericeira (Portogallo), Hall in Tirol (Austria), Reine (Norvegia), Ronda (Spagna) e Sibiu (Romania). Un riconoscimento di livello mondiale che premia il lavoro di tutela ambientale, valorizzazione della storia e delle tradizioni, un premio per aver difeso e preservato il territorio. Città di storia, arte e cultura, adagiata sulle sponde dell'omonimo lago, il più grande lago vulcanico d'Europa, Bolsena è stata riconosciuta come una vera e propria gemma nel panorama internazionale dei piccoli borghi. (segue) (Com)