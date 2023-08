Viterbo: Bolsena tra 10 gemme più belle d'Europa, Comune "prestigioso riconoscimento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo Museo territoriale, ospitato nel Castello Monaldeschi, all'Acquario, dalla Basilica di Santa Cristina dove è custodito laltare del miracolo eucaristico, al parco archeologico naturalistico di Turona passando per gli scavi etrusco romani di Poggio Moscini, il borgo medievale del viterbese ha conquistato il prestigioso riconoscimento distinguendosi per il suo patrimonio artistico, paesaggistico e culturale. Per Forbes, "avremo sempre Parigi e Amsterdam, Berlino e Roma. Ma il cuore dell'Europa si trova spesso nelle sue piccole città, non solo nelle sue vivaci capitali". (Com)