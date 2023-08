Kenya: al via domani campagna di vaccinazione contro poliomielite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya avvierà domani, 24 agosto, una campagna di vaccinazione contro la poliomielite, dopo l'aumento di infezioni registrata nel nord-est del Paese. La vaccinazione interesserà 7,4 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni e darà priorità alle 10 contee più a rischio, inclusa quella di Garissa dov'è scoppiata l'epidemia più recente. Secondo quanto riferito dal direttore generale della Sanità keniota, Patrick Amoth, si stima che circa il 3 per cento dei bambini kenioti non siano vaccinati contro la poliomielite. Il Paese ha sconfitto nel 2014 la forma più comune di poliomielite, nota come poliovirus selvaggio, tuttavia a luglio l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che il Kenya corre un alto rischio di circolazione della poliomielite derivata dal vaccino, una forma di poliovirus che colpisce in particolare le comunità sotto immunizzate. Il rischio di contagio è più alto nei campi profughi del Paese, che sono spesso sovraffollati e hanno scarse strutture igienico-sanitarie, oltre a alti tassi di malnutrizione. Nei campi sono inoltre frequenti gli spostamenti di popolazione da e per la Somalia, un Paese che ha avuto recenti epidemie di poliomielite circolante derivata dal vaccino.(Res)