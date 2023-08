Vicenza: presidente Nardin, non si può bruciare ciò che rappresenta Drago Alato di Vaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri un incendio ha distrutto l'opera intitolata Drago Alato di Vaia che l'artista Marco Martalar ha realizzato a Lavarone con gli scarti della tempesta Vaia, che nel 2018 causò enormi danni nelle montagne circostanti e trentine. "Può bruciare un'opera, ma non può di certo bruciare ciò che rappresenta" ha commentato il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, "Il Drago Vaia non era semplicemente un'opera straordinaria – ha spiegato - il drago in legno più grande del mondo, in una posizione suggestiva e meta di migliaia di turisti. Il Drago Vaia era simbolo della rinascita, di una montagna che ha sofferto la violenza di una tempesta ma ha saputo con tenacia tornare a vivere. Per questo la sua distruzione fa ancor più male. E denota ancor più la pochezza di chi ha innescato il rogo, se di incendio doloso si tratta". "A Martalar e al sindaco di Lavarone esprimo la mia vicinanza e quella della comunità vicentina. La prima reazione non può che essere la rabbia, ma già entrambi hanno fatto sapere di non darsi per vinti e con questo spirito sono certo che torneranno a ripensare al luogo che ospitava il Drago Vaia. Voglio far sapere loro che possono contare sul nostro sostegno", ha concluso. (Rev)