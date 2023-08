Autonomia: Bonaccini, servono legge quadro approvata da Parlamento e Lep determinati prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’autonomia “fui uno dei primi tre a provare a costruire un percorso, seppur con un'idea diversa da quella di Veneto e Lombardia”, ma “a me interessava un progetto che avesse due principi, ed è per questo che non sono d’accordo con il quello di Calderoli: programmazione e riduzione della burocrazia”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Quale Stato e quali Regioni?”. “Volevo un’autonomia che potesse garantire un po’ più di libertà e capacità di intervento”, ha spiegato Bonaccini, ma la nostra idea prevedeva che “i Lep venissero indicati prima che partisse la legge”. E poi, ha aggiunto, “manca una legge quadro approvata dal Parlamento”. “Chiedo quindi di poterci rivedere per riprendere in mano almeno queste questioni, che sono per noi centrali”, ha concluso Bonaccini. (Rin)