Ucraina-Russia: presidente georgiana Zurabishvili, Kiev combatte anche per libertà Europa

- L’Ucraina combatte contro la Russia non solo per la sua sovranità e indipendenza, ma anche per la libertà e sicurezza dell’intera Europa. Lo ha detto la presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, in un videomessaggio indirizzato all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky e ai partecipanti del Vertice internazionale della Piattaforma Crimea. “Questa guerra è la continuazione dei tentativi della Russia di dividere, occupare, conquistare e minacciare i suoi vicini ed è in linea con il modus operandi caratteristico delle potenze imperiali. Questa guerra ha dimostrato ancora una volta l’importanza globale della regione”, ha affermato Zurabishvili, aggiungendo che il Mar Nero “è sicuramente una parte fondamentale per la stabilità e la sicurezza europea”. Secondo la presidente georgiana, la liberazione “di tutti i territori ucraini è un prerequisito assoluto per la pace e la stabilità” ed è “l’unica base stabile per una nuova e solida architettura di sicurezza europea”. “Unità e determinazione sono cruciali per la vittoria dell’Ucraina, ma anche per il futuro della Georgia e della Moldova”, ha evidenziato Zurabishvili. “La mia speranza è che la Georgia ottenga lo status di candidato Ue e si unisca all’Ucraina e alla Moldova nel comune percorso accelerato verso l’integrazione europea”, ha aggiunto la presidente georgiana. (Rum)