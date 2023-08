Algeria-Sudafrica: firmate intese per rafforzare la cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell'Algeria, Laaziz Faid, ha supervisionato la firma di tre accordi tra enti algerini e del Sudafrica. In particolare, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dicastero delle Finanze, la Camera di commercio e dell'industria algerina e la Camera di commercio e dell'industria sudafricana, hanno firmato un memorandum d'intesa per la creazione del Consiglio d'impresa dell'Algeria del Sud, che fungerà da piattaforma per lo scambio di informazioni ed esperienze sui mercati dei due Paesi e accompagnerà le aziende nelle loro attività, che consentiranno di rafforzare l'interazione economica tra loro e di consolidare le relazioni commerciali. Un secondo memorandum d'intesa è stato firmato tra l'acceleratore "Algeria Venture" e l'acceleratore sudafricano "Gen 2022" con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi. L'intesa mira a promuovere l’innovazione e sostenere le start-up in tutti i settori in Algeria e in Sudafrica. La dichiarazione sottolinea che "questo importante passo" fa parte del sostegno alla diplomazia economica tra Algeria e Sudafrica, con i due governi che cercano di approfondire le relazioni bilaterali, rafforzando il commercio e gli investimenti congiunti. (Ala)