Sudan: ancora scontri a sud di Khartum, l'esercito ha il controllo della base corazzati

- Pesanti scontri proseguono in queste ore intorno alla base militare del Corpo corazzato nell'area di al-Shajara, a sud di Khartum, parzialmente conquistata dalle Forze di supporto rapido (Rsf) e poi ripresa dalle Forze armate sudanesi (Saf). Secondo fonti di "al Arabiya", l'esercito avrebbe ancora il controllo della base dopo tre giorni di pesanti combattimenti. Nelle ore scorse, le Rsf avevano rivendicato il controllo delle sezioni orientali della base, ed il sequestro di materiale bellico. Da parte sua l'esercito ha ribadito su Facebook di aver respinto l'attacco delle milizie nemiche e di aver inflitto pesanti perdite ai militari del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Gli scontri fra questi ultimi e le truppe del generale Abdel Fattah al Burhan, capo delle Forze armate e presidente di transizione del Sudan, si sono intensificati negli ultimi giorni nella capitale e nelle vicine città di Omdurman e Bahri, nota anche come Khartum Nord, nonché in parti della regione occidentale del Darfur. Le Nazioni Unite denunciano l'uccisione di migliaia di persone e dello sfollamento di almeno 4 milioni di altre da quando il conflitto è scoppiato, lo scorso 15 aprile.(Res)