Venezia: pubblicati 2 bandi di Social Housing per 73 appartamenti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Venezia ha pubblicato due nuovi bandi per Social Housing per 73 appartamenti comunali di cui 48 presenti in centro storico e nell'isola della Giudecca e 25 in terraferma. È possibile presentare la domanda fino al 9 ottobre 2023. "Ho voluto verificare la conclusione dei cantieri in alcuni degli appartamenti che mettiamo oggi a bando dopo un'importante attività di ristrutturazione per opera di Insula e delle ditte che vi hanno operato", ha commentato l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini. "Si tratta - ha aggiunto - di un risultato significativo, reso possibile dall'introduzione dello strumento del 'Pronto Riatto' e del relativo finanziamento. In questo caso sono stati investiti più di un milione e 600 mila euro. Siamo quindi davanti a una nuova progettualità che consente al Comune e a Insula di intervenire con maggiore rapidità nel ritiro degli alloggi vuoti, nella loro sistemazione e nell'immediata assegnazione degli stessi, senza tempi morti". "Vogliamo dare una forte risposta al ceto medio della nostra città che altrimenti non avrebbe alcuna possibilità di ricevere altro tipo di sostegno abitativo. Solo negli ultimi cinque anni sono già 338 gli appartamenti assegnati in regime di Social housing alle famiglie con Isee medio o medio-basso. Desidero ricordare, inoltre, che dal 6 giugno abbiamo aperto un ufficio del Settore Casa in Piazzale Roma, Santa Croce 482 dove l'utenza potrà accedere direttamente per qualsiasi informazione o supporto alla compilazione delle domande di partecipazioni ai bandi", ha concluso. (Rev)