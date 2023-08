Polonia: legionella provoca tre morti e 71 ricoveri nella regione della Precarpazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Precarpazia, regione della Polonia sudorientale, tre persone sono morte dopo essere rimaste contagiate dal batterio della legionella e il numero dei pazienti ricoverati è salito a 71. Lo ha riferito l’emittente “Polsat News”. Tutte e tre le vittime erano persone anziane, già afflitte da altre malattie o pazienti cardiologici od oncologici, come ha precisato un portavoce dell’Ospedale universitario di Rzeszow. L’origine del contagio è ancora sconosciuta. L’azienda sanitaria locale ha prelevato campioni di acqua il 18 agosto ma servono dieci giorni per avere i risultati dei test. A scopo precauzionale il municipio di Rzeszow ha disposto la disinfezione della rete idrica nel fine settimana. “E’ una procedura standard e senza danni. Può darsi che si senta un odore di cloro più forte del solito”, hanno riferito le autorità locali. (Vap)