Libia: inviato Onu, necessario modificare leggi elettorali Comitato 6+6 per applicarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha sottolineato la necessità di modificare le leggi elettorali proposte dal Comitato libico congiunto 6+6 (formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri dell'Alto consiglio di Stato) per renderle applicabili. Lo ha riferito l'Unsmil sulla sua pagina Facebook, secondo cui Bathily ha espresso la speranza che la Camera dei rappresentanti (il parlamento libico con sede a Tobruk, nell'est) e l'Alto consiglio di Stato (il "Senato" libico) "riconsiderino le carenze" della proposta di legge e "le rendano applicabili". L'inviato Onu ha inoltre chiesto che "la modifica delle leggi elettorali contribuisca a garantire lo svolgimento del processo elettorale in modo equo, trasparente e libero", osservando che "non appena la Camera dei rappresentanti pubblicherà le leggi elettorali in Gazzetta ufficiale, l'Alta commissione elettorale nazionale fisserà la data delle elezioni". (Lit)