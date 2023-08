Autonomia: Bonaccini, in legge Bilancio non ci sono risorse per legge Calderoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare l’autonomia differenziata “ci vogliano le coperture finanziare e nelle previsioni di bilancio non ci sono le risorse che servono per coprire la legge Calderoli”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Quale Stato e quali Regioni?”. “Non è che lo credo, ne sono certo”, ha chiosato Bonaccini. (Rin)