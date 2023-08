Autonomia: Fontana, convinto che proposta Calderoli sia ottima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di autonomia di Calderoli “sono convinto che sia un'ottima proposta per un percorso che va nella direzione di arrivare ad un’Autonomia che si vuole contrastare per altre motivazioni, che sono quelle di non volersi assumere la responsabilità di dare risposte efficienti ai propri territori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Quale Stato e quali Regioni?” con i governatori delle Regioni Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La proposta di Calderoli “credo sia una proposta di legge che non entra nel merito di tutte quelle cose di cui parlava Bonaccini, che sono giuste e che si faranno, ma che prescindono dalla proposta di legge Calderoli e allora è chiaro che se si contesta la proposta di legge Calderoli con quelle regioni di merito vuole dire che forse c'è qualcosa che non quadra” conclude Fontana.(Rem)