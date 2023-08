Venezia: Brugnaro, investimento da oltre 20 milioni per vasca di accumulo acque meteoriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha compiuto oggi un sopralluogo al cantiere di costruzione della vasca di accumulo delle acque meteoriche nell'area di Carpendo-Bissuola a Mestre. Per la realizzazione dell'opera, il cui obiettivo è la riduzione del carico inquinante in laguna e la minimizzazione del rischio idraulico in terraferma, si prevede un investimento di 20,4 milioni di euro. "Stiamo realizzando un impianto per mettere in sicurezza la città - ha spiegato il sindaco - si tratta di uno dei più importanti impianti presenti in Italia e sarà operativo a metà del 2025. E' in corso di costruzione una grandissima vasca che servirà a raccogliere le acque delle grandi piogge per evitare le alluvioni e mettere in sicurezza la città, con un'attenzione all'ambiente. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando con impegno, e non a parole, per la tutela del territorio e dei suoi cittadini. Con la scienza e la tecnica diamo risposte operative agli effetti dei cambiamenti climatici", ha concluso. (Rev)