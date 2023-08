Vietnam: premier Singapore Lee atteso in visita ufficiale dal 27 al 29 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, sarà in visita ufficiale in Vietnam dal 27 al 29 agosto, su invito dell’omologo Pham Minh Chinh. Lo annuncia il ministero degli Esteri vietnamita, ricordando che i due Paesi hanno relazioni diplomatiche dal 1973 e le hanno elevate a partnership strategica nel 2013. La visita segue quella del premier vietnamita a Singapore, a febbraio, in cui le parti si sono impegnate a stringere ulteriormente i legami.(Fim)