Autonomia: Bonaccini, non se ne farà nulla

18 ottobre 2021

- Dell’autonomia “non se ne farà nulla, intanto perché non riescono a convincere le regioni del Sud, che non stanno chiedendo l’autonomia e sono in gran parte governate dal centrodestra, per cui non è un problema di ideologia”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Quale Stato e quali Regioni?”. (Rin)