Speciale infrastrutture: Azerbaigian-Uzbekistan, Aliyev e Mirziyoyev firmano 15 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Azerbaigian e Uzbekistan, rispettivamente Ilham Aliyev e Shavkat Mirziyoyev, hanno firmato a Baku 15 accordi di cooperazione, istituendo il nuovo Consiglio supremo interstatale e adottando un’Agenda per l’approfondimento dl partenariato strategico nel biennio 2023-2024. Lo riporta il servizio stampa della presidenza uzbeca. Le intese siglate dai due leader riguardano in particolare il rafforzamento della cooperazione tra governi e agenzie statali nei settori dell’energia, dei trasporti, delle politiche giovanili e dello sport. È stato rivisto l’accordo per l’esenzione del regime di visto per i cittadini dei due Paesi, introdotto un sistema di scambio d’informazioni per la concessione di permessi di soggiorno e lavoro, sono stati stabilite nuove forme di cooperazione nel campo della sicurezza (inclusa quella informatica). Nel corso dell’incontro avuto ieri i due presidenti, accompagnati dalle rispettive delegazioni, hanno discusso degli sviluppi delle relazioni bilaterali, in particolare in materia di commercio, cooperazione industriale e infrastrutture logistiche. Sono stati discussi i principali progetti in comune nei settori dell’industria automobilistica, della metallurgia, dell’energia, dell’agricoltura, dell’ingegneria elettronica, dell’industria tessile e del turismo. (Res)