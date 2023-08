Siria: proseguono proteste contro Assad nel sud, mentre la Turchia consolida la posizione nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al crollo dell'economia in Siria, si è diffuso ormai da giorni un forte sentimento di malcontento per le condizioni di vita nel Paese che è sfociato in rare manifestazioni di protesta contro il governo di Damasco, come non se ne vedevano da tempo. Da una settimana a questa parte, dallo scorso 17 agosto, decine e poi centinaia di dimostranti sono scesi nelle piazza del governatorato di Soueida, nel sud della Siria, contro il deterioramento delle condizioni economiche del Paese. Solo nella giornata di ieri, 22 agosto, si sono svolte circa 50 proteste diverse in villaggi come Habran, Lahitha, Al Hayat, Al Buthina, Al Kisib e Umrah. Nel nord e nel nord-est del Paese, intanto, la Turchia sta per nominare un governatore “ad hoc” che opererà in stretto coordinamento con Ankara per gestire meglio i territori sotto il controllo delle sue forze militari e delle fazioni alleate - a partire al cosiddetto Esercito nazionale siriano. (segue) (Res)