Siria: proseguono proteste contro Assad nel sud, mentre la Turchia consolida la posizione nel nord (5)

- L'ascesa delle proteste in un governatorato come quello di Soueida, che ha tradizionalmente sostenuto il governo, è un segnale evidente dell'ampio scontento che sta radicandosi in tutto il Paese. La scintilla che ha acceso queste manifestazioni sembra essere stata la crisi economica, ma sotto la superficie sembrano esserci ragioni politiche e sociali più profonde. Le piazze di Soueida sono divenute il simbolo di una Siria stanca di sofferenza e desiderosa di cambiamento. Anche se le autorità siriane non hanno commentato pubblicamente le proteste, il quotidiano filogovernativo “Al Watan” ha ammesso che i manifestanti hanno interrotto il lavoro di banche, istituzioni governative e panifici. Mentre il governo siriano affronta questa sfida interna, la comunità internazionale è in attesa di vedere i prossimi sviluppi della questione. (Res)