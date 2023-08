Trasporti: Ferraris (Fs), possiamo giocare ruolo da protagonisti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orientamento dell'Europa è quello di avere collegamenti tra le principali capitali, prevalentemente via alta velocità “e noi possiamo giocare un ruolo da protagonisti, essendo già presenti in alcuni Paesi, anche in Germania”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, a margine di un incontro al Meeting di Rimini. “Per l'Europa oggi abbiamo completato la flotta di 20 treni alta velocità in Spagna dove stiamo andando bene, siamo il terzo operatore privato assieme ai francesi e copriamo collegamenti nelle principali città spagnole. Si sta lavorando anche per fare un collegamento Parigi-Barcellona e Barcellona-Madrid e questo credo che nel giro di qualche anno si possa fare. L'altro collegamento è Milano-Monaco dove si andrà con un treno Frecciarossa”, ha sottolineato Ferraris, che ha aggiunto: “Noi vediamo il mercato europeo come un mercato di riferimento, però le infrastrutture europee sono variegate: in questo momento non c'è una rete di alta velocità unica integrata come noi, i francesi, gli spagnoli e per alcuni tratti i tedeschi”. (Rin)