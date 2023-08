India-Sudafrica: colloquio Modi-Ramaphosa, soddisfazione per progressi relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, hanno avuto oggi un colloquio bilaterale a Johannesburg ,a margine del vertice del gruppo Brics, di cui i due Paesi fanno parte insieme a Brasile, Russia e Cina. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno esaminato lo stato delle relazioni ed espresso soddisfazione per i progressi registrati in vari campi, tra cui la difesa, l’agricoltura, il commercio e gli investimenti, la sanità, la tutela ambientale e i legami tra i popoli. Inoltre, hanno scambiato opinioni sul coordinamento negli organismi multilaterali e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Ramaphosa ha espresso sostegno alla presidenza indiana del G20 e apprezzamento per l’appoggio indiano alla piena adesione dell’Unione africana, aggiungendo di essere ansioso di partecipare al summit di Nuova Delhi. Modi si è congratulato per il successo della presidenza sudafricana dei Brics e ha accettato l’invito di Ramaphosa a tornare in Sudafrica, in data da stabilire, per una visita di Stato. (Inn)