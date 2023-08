Regno Unito: fonti stampa, governo metterà al bando gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito metterà al bando il gruppo paramilitare russo Wagner in quanto “organizzazione terroristica”. È quanto riferisce il quotidiano "Financial Times", citando fonti governative britanniche. Si prevede che la ministra dell’Interno, Suella Braverman, annuncerà nelle prossime settimane la decisione, in linea con i poteri previsti dal Terrorism Act 2000. Il Regno Unito ha già imposto sanzioni al gruppo Wagner, nonché al suo fondatore Yevgeny Prigozhin e a un'ampia gamma di alti comandanti. Con la proscrizione da parte del governo, l'organizzazione sarà vietata ai sensi della legge britannica e l’appartenenza ad essa sarà considerata un reato penale. Il gruppo Wagner, nel Regno Unito, rientrerà pertanto nella stessa categoria di al Qaeda, Isis ed Hezbollah, tutte ritenute “organizzazioni terroristiche”. (Rel)