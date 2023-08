Roma: Ferrara (M5s), in Municipio I ragazzo disabile lasciato senza assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio I di Roma "un ragazzo che deve affrontare una disabilità gravissima da 11 mesi è stato abbandonato dalle istituzioni". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. "Tutta la mia solidarietà a Mayer, un ragazzo che deve affrontare una disabilità gravissima e che da 11 mesi è stato abbandonato dalle istituzioni - spiega -. Mayer, che vive nel primo Municipio, non riceve più l'assistenza a cui ha diritto. Dopo aver manifestato oggi in Campidoglio, lunedì prossimo la mamma Sara inizierà uno sciopero della fame in segno di protesta - sottolinea -. Presenterò subito un'interrogazione urgente per chiedere i motivi di questo abbandono e il ripristino immediato dell'assistenza: questa amministrazione non si azzardi a lasciar solo Mayer".(Com)