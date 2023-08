Lazio: Bonafoni (Pd), da De Angelis canzone antisemita, Rocca dovrà rispondere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il post di inizio agosto in cui De Angelis ha messo in discussione le sentenze passate in giudicato della strage della stazione di Bologna che ne hanno riconosciuto chiaramente la matrice neofascista ed il dibattito nazionale che si è attivato da quelle parole così gravi e fuori luogo, oggi si aggiunge un ulteriore tassello. Fanpage oggi racconta infatti di una canzone scritta proprio da De Angelis che, tra le altre cose è il frontman e l'autore dei testi del gruppo di 'rock identitario' 270 bis - dichiara Bonafoni -. Una canzone dal titolo 'Settembre nero', che è infatti di chiaro carattere antisemita; gli ebrei vengono definiti da De Angelis nel testo della canzone, tra le altre cose, come 'razza di mercanti'. Sarà nel consiglio regionale straordinario convocato per il prossimo primo settembre e voluto con forza dalle opposizioni, che il presidente Rocca dovrà rispondere della scelta di nominare prima e di confermare a seguire, Marcello de Angelis in un ruolo così importante e centrale della Regione Lazio", conclude Bonafoni. (Rer)