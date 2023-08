Sanità: Pollini (M5S) su nuovo Ospedale di Cremona, dicano come mantenere copertura servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni "è in corso un evidente processo di smantellamento dei servizi sanitari pubblici, al fine di creare spazi all’intero dei quali possa inserirsi l’offerta privata. In merito al progetto del nuovo ospedale di Cremona, ritentiamo fondamentale avere delle risposte dettagliate, sulle modalità attraverso le quali Regione Lombardia pensi di garantire una piena copertura all'utenza dei servizi pubblici ad oggi in essere e su come intenda rendere compatibile le tempistiche del cantiere, con un salubre e regolare funzionamento dell'assistenza ai pazienti". Lo dice, in merito al progetto del nuovo ospedale di Cremona, la consigliera del Movimento 5Stelle Paola Pollini. "Il rischio è che - prosegue Pollini - visti gli elevatissimi costi del progetto che comprende, nelle intenzioni, anche la demolizione della vecchia struttura - tenendo conto della capienza di posti letto dell'attuale ospedale di 1400 posti letto, contro i meno di 500 posti del nuovo progetto, l’ospedale nuovo sia il primo passo di un evidente percorso di esternalizzazione delle cure". "Per questo chiediamo che i cittadini siano aggiornati in modo trasparente sugli incontri, relativi all’avanzamento del progetto, che dovrebbero svolgersi ogni tre mesi tra le parti, e che siano date tempistiche chiare in merito alla realizzazione della nuova struttura e allo smaltimento della vecchia. Ricordiamo inoltre che, da protocollo sottoscritto in data 15 dicembre 2021 - tra gli altri da: il presidente della provincia di Cremona Mirko Signoroni, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il DG ASST Giuseppe Rossi e il DG di ATS Valpadana Salvatore Mannino - sia predisposta una approfondita disamina delle attuali condizioni del Monoblocco Ospedaliero, la quale giustifica il nuovo progetto come una innovazione sostenibile a beneficio dell'utenza cittadina", conclude la consigliera. (Com)