Violenza donne: Casini-Leoncini (Iv), cultura del rispetto si promuova nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura del rispetto "deve essere promossa nelle scuole con percorsi di formazione". Lo dichiarano i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. In una nota, Casini e Leoncini spiegano: "L'agghiacciante episodio di violenza avvenuto a Palermo ha sconvolto e indignato tutti noi. I contorni social della vicenda - aggiungono - con la caccia morbosa al filmato che riprende l'aggressione di gruppo, sono altrettanto sconcertanti e ci lasciano senza parole. Abbiamo ancora ben impresso nella memoria l'orribile assassinio della giovane Michelle Causo, avvenuto lo scorso giugno a Roma, nel quartiere Primavalle. Sebbene le due storie siano molto diverse, la logica della sopraffazione e del disprezzo verso le donne è certamente un elemento che le accomuna. Siamo di fronte a fenomeni che si stanno trasformando in emergenza nazionale su cui occorre intervenire quanto prima, non solo sul piano della repressione. La cultura del rispetto deve essere promossa nelle scuole con percorsi di formazione: siamo convinti che solo attraverso il coinvolgimento consapevole dei più giovani e un investimento serio e concreto in progetti educativi si possa radicare il ripudio della violenza ed evitare che crimini così efferati si ripetano in futuro", concludono Casini e Leoncini. (Com)