Turchia: Erdogan chiede alla Russia di restituire la Crimea all'Ucraina

- La Turchia "non riconosce l'annessione della Crimea da parte della Russia e continua a considerarla illegittima". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio in occasione del terzo summit della Piattaforma di Crimea, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu". "Manteniamo, inoltre, la nostra posizione a favore dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. Sottolineiamo costantemente che la Crimea è una parte dell'Ucraina su ogni piattaforma, comprese le Nazioni Unite", ha precisato. Erdogan ha aggiunto: "Garantire la sicurezza e il benessere dei nostri compatrioti tartari di Crimea, che sono uno dei popoli nativi della Crimea, è tra le nostre priorità". Erdogan ha affermato che la fine della guerra russo-ucraina e il ripristino della pace e della stabilità nel bacino del Mar Nero porteranno sollievo non solo alla regione ma anche al mondo intero. Sulla scia dell'annuncio di un possibile incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, e a pochi giorni dalla visita del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, a Kiev, prevista venerdì 25 agosto, Erdogan ha affermato: "Stiamo facendo sforzi significativi per mantenere aperti i canali di comunicazione per la cessazione dello spargimento di sangue e per preparare almeno le parti a sedersi al tavolo delle trattative". (segue) (Tua)