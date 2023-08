Governo: Meloni, abbiamo cinque anni davanti, non intendo deludere italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo davanti un orizzonte di legislatura, cinque anni. “Questa è la nostra forza, ma anche l’elemento che ci carica di maggiori responsabilità nei confronti dei cittadini”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al settimanale “Chi”. “Perché sentiamo, più di altri, l’onere di alcune scelte e l’aspettativa che gli italiani nutrono nei nostri confronti. Ecco, forse è questo l’elemento umano che mi sento di sottolineare: gli italiani si aspettano molto da me e non intendo deluderli”, ha aggiunto. (Rin)