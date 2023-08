Niger: figlia di Bazoum, golpisti hanno interessi su futura esportazione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sequestratori del presidente nigerino Mohamed Bazoum ed i loro complici "sanno bene" che, con lui al governo, "nessuno trarrà vantaggio personale" dall'imminente esportazione petrolifera del Niger, una ricchezza che il capo dello Stato non destinerebbe mai "ad un'élite che si crede superiore ai nigerini" ma al popolo. Lo ha detto la figlia del presidente, Zazia Bazoum, in una lettera aperta pubblicata oggi sul quotidiano francese "Le Figaro". In vacanza in Francia al momento del golpe, la figlia ha da qui lanciato un appello alla liberazione del padre, della madre e del fratello, dal 26 luglio ostaggio dei militari. "Questa ingiustizia contro la mia famiglia e contro il Niger mi fa chiedere se non ci sia un legame con il fatto che il Niger diventerà un Paese esportatore di petrolio fra tre mesi", ha detto Zazia. "I sequestratori e i loro complici sanno che nessuno trarrà alcun vantaggio personale dalla manna petrolifera" con Bazoum al potere: lui "farà sempre in modo che questa ricchezza vada a beneficio del popolo nigerino e non di un'élite che si crede superiore ai nigerini", ha detto la figlia del presidente. (segue) (Frp)