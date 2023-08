Niger: figlia di Bazoum, golpisti hanno interessi su futura esportazione di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zazia ha assicurato che Bazoum non si dimetterà e che è determinato a "lottare per salvaguardare la democrazia", ricordando che il capo dello Stato nigerino è stato “democraticamente eletto” e rappresenta “la scelta del popolo”. La figlia ha anche contestato gli argomenti dei militari golpisti, definiti "falsi" in particolare per quanto riguarda il deterioramento della sicurezza. "Tutti gli attentati terroristici denunciati dai sequestratori sono avvenuti prima che mio padre diventasse presidente e, meglio ancora, tutti i sequestratori e i loro complici facevano già parte del sistema che denunciano", scrive. Senza contare che "da quando hanno preso in ostaggio il mio Paese, abbiamo assistito con impotenza e tristezza ad un preoccupante aumento degli attacchi terroristici: più di sette attentati in tre settimane con molti morti", ha aggiunto la figlia del presidente deposto. (Frp)