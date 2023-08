Brics: incidente al vertice, collaboratore di Xi “placcato” all’ingresso della sala riunioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei collaboratori del presidente cinese Xi Jinping è stato “placcato” dagli agenti della sicurezza sudafricana all’ingresso della sala riunioni del Sandton Convention Centre di Johannesburg, dove è in corso il vertice del gruppo Brics. Le immagini dell’incidente, che non sembra per ora aver avuto risvolti, stanno avendo ampia circolazione in queste ore sulle piattaforme social. Il filmato mostra il funzionario cinese, con una borsa a tracolla, che accelera il passo per raggiungere Xi. Forse è proprio questo a destare il sospetto della sicurezza sudafricana, che ferma l’uomo e chiude la porta d’ingresso alla sala. Non si tratta del primo incidente avvenuto durante la partecipazione di Xi Jinping al summit sudafricano. Ieri, stando al programma ufficiale, il presidente cinese sarebbe dovuto intervenire dopo il collega sudafricano Cyril Ramaphosa al Business forum del gruppo Brics. Invece, è stato sostituito dal suo ministro del Commercio Wang Wentao, che ha letto ai delegati un messaggio di Xi Jinping senza fornire alcuna spiegazione per l’assenza del leader cinese. Poche ore dopo, tuttavia, Xi ha partecipato a una cena con i colleghi di Sudafrica e Brasile (Luiz Inacio Lula da Silva), con il premier indiano Narendra Modi e con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.(Res)