Argentina: ministro Economia Massa all'Fmi, pronto un altro assegno da 7,5 miliardi di dollari

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, incontra oggi a Washington il direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi), per ottenere il nuovo atteso stanziamento di almeno 7,5 miliardi di dollari. Risorse legate al programma Extended Fund Facility a 30 mesi firmato a marzo 2022 e che dovranno reggere le sorti dell'economia argentina fino alla fine dell'anno. Il board dell'Fmi, guidato dal direttore generale Kristalina Georgeva, dovrà ratificare lo "Staff level agreement" di fine luglio, le modifiche che le squadre negoziali del Fondo e del governo di Alberto Fernandez hanno stabilito per permettere di staccare l'assegno nonostante Buenos Aires non avesse rispettato tutte le condizioni chieste. Il via libera del direttivo del Fondo si dà per scontato, nella storia dell'organismo multilaterale non esistono casi in cui il board non abbia approvato una intesa raggiunta a livello di staff, ma resta da capire se oggi arriveranno "solo" i 7,5 miliardi di dollari o l'intero importo di 10,4 miliardi attesi entro la fine del 2023. (segue) (Abu)