Argentina: ministro Economia Massa all'Fmi, pronto un altro assegno da 7,5 miliardi di dollari (2)

- Non dovesse essere licenziato oggi, come farebbero pensare le perplessità sulla condotta argentina filtrate ai media da diversi degli azionisti del Fondo, il resto dell'esborso dovrebbe arrivare nella riunione di novembre. Al tavolo delle trattative, il governo argentino porta la svalutazione operata sulla divisa nazionale (il peso), disposta all'indomani delle primarie presidenziali e da tempo richiesta dal Fondo. Un intervento che potrebbe risultare utile per le esportazioni (e per contenere l'emorragia di dollari dalle riserve della Banca centrale), ma che ha comunque obbligato il governo ad adottare nuovi strumenti per cercare di tenere sotto controllo l'inflazione, che da mesi cresce a un ritmo superiore al 100 per cento. (segue) (Abu)