Argentina: ministro Economia Massa all'Fmi, pronto un altro assegno da 7,5 miliardi di dollari (3)

- Nella giornata di ieri, inoltre, Massa ha anche ottenuto dalla Banca mondiale (Bm) e la Banca interamericana dello sviluppo (Bid) complessivi 1,3 miliardi di dollari. Soldi che Buenos Aires userà per rifondere parte del debito pregresso con il Fondo, in omaggio all'invito dello stesso organismo di non spendere ulteriori quote di dollari della Banca centrale. In quest'ottica, per rientrare dal debito alimentato soprattutto dai 45 miliardi di dollari prestati nel 2018 al governo dell'allora presidente Mauricio Macri, il governo argentino è negli ultimi tempi ricorso a forme di pagamento alternative, come quelle legate all'uso dello yuan, la divisa cinese che Pechino ha concesso di usare all'interno di un accordo di swap. La missione odierna di Massa è infine importante per la situazione politica attuale che vive l'Argentina. Un buon risultato a Waashington potrebbe essere messo sul piatto di una campagna elettorale in salita: il ministro dell'Economia, candidato della coalizione di governo alle presidenziali di ottobre, ha accumulato alle primarie di metà agosto un forte ritardo sull'ultra liberale Javier Milei e non è escluso che possa rimanere fuori da un possibile ballottaggio. (segue) (Abu)