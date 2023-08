Meeting Rimini: Africa luogo chiave degli interessi strategici delle potenze mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa è senza alcun dubbio un luogo chiave per quanto riguarda gli interessi strategici delle più importanti potenze mondiali: basti pensare al recente colpo di stato in Mali, proiezione di uno scontro tra Occidente e Russia che ha ormai da tempo debordato i confini ucraini. Quale politica adottare nei confronti del continente dove si giocheranno le principali sfide geopolitiche ed economiche dei prossimi decenni? È dal desiderio di rispondere a questa domanda che è nato l’incontro “Le nostre comuni sfide con l’Africa: cibo, acqua e cambiamenti climatici”, moderato da Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi, e introdotto dal presidente del Meeting per l’Amicizia fra i popoli Ets, Bernhard Scholz. All’evento è intervenuta Cindy Hensley McCain, Executive Director dell’World Food Programme (Wfp) la quale ha evidenziato che “in Africa una persona su cinque soffre di malnutrizione; allo stesso tempo, però, ci sono tante risorse: innanzitutto, penso ai tanti giovani che lì vivono. Insieme a loro, tutti insieme possiamo garantire un grande futuro a questa terra”. (segue) (Res)