Meeting Rimini: Africa luogo chiave degli interessi strategici delle potenze mondiali (2)

- Un invito ripreso da Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il quale ha iniziato il proprio intervento affermando che “l’Africa è allo stesso tempo un luogo ricco e povero; da Commissario europeo mi sono sempre preoccupato di rafforzare le relazioni di buon vicinato tra il nostro continente e questa terra. È necessario promuovere una relazione di cui entrambe le parti possano beneficiare: è da qui che nasce il Piano Mattei che si pone come obiettivo quello di importare in Africa il nostro know how e di promuovere l’educazione di coloro che vivono in quel continente”. Una sintesi conclusiva riguardo la linea che l’Italia vuole mantenere nei confronti dell’Africa nei prossimi anni è emersa nel momento in cui il ministro ha sintetizzato la vision che lo guida come uomo e come politico: “Per me è fondamentale mettere al centro la persona e mantenere sempre una relazione con gli altri; ritengo, inoltre, che chi ha di più abbia il dovere di aiutare chi ha di meno. Solo mantenendo uno spirito di fratellanza sarà possibile collaborare insieme per un futuro migliore, per l’Africa e per noi”. (Res)