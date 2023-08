Siria: centinaia di persone in piazza a Soueida per manifestare contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 700 residenti dei villaggi e delle città di Al Mazra'a, Al Tha'lah, Slaim, Ariqa, Al Kharsa, Rimat Hazm e El Geneina, nel governatorato di Soueida, in Siria, sono accorsi in piazza Al Karama, nel centro della città di Soueida, per partecipare a quella che è la più grande delle proteste contro il deterioramento delle condizioni economiche scoppiate negli ultimi giorni nel sud del Paese. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con base a Londra ma con una vasta rete di informatori in Siria, i manifestanti chiedono "la fine del regime siriano e un cambiamento politico secondo la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". I manifestanti stanno sventolando striscioni con su scritto: "Soueida non è in vendita, la Siria è troppo cara"; "No alla tirannia, no alla corruzione, sì allo Stato di diritto"; "La religione è per Dio e la patria è per tutti, no al settarismo, no allo Stato militare". I partecipanti alla protesta hanno anche intonato canti contro l'ingerenza dell'Iran nel Paese. (segue) (Lib)