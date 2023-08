Siria: centinaia di persone in piazza a Soueida per manifestare contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, che vanno avanti da quattro giorni, vale a dire dallo scorso 20 agosto, sono iniziate come richiesta per un miglioramento delle condizioni di vita in seguito al crollo dell'economia siriana, ma da questa notte hanno cominciato a politicizzarsi e a diffondersi nelle roccaforti dei lealisti del presidente Bashar al Assad. Manifestazioni notturne hanno avuto luogo anche nel governatorato Dara’a, a ovest di Soueida. Inoltre, il “Movimento 10 agosto” ha diffuso dei volantini con slogan anti-governativi nella città di Dumayr, nella regione di Qalamoun, nella campagna della capitale Damasco. (segue) (Lib)