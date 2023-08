Siria: centinaia di persone in piazza a Soueida per manifestare contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Assad ha cercato di placare le tensioni annunciando un aumento dei salari del 100 per cento, ma la misura sembra non essere sufficiente a placare la rabbia popolare. Inoltre, la decisione di aumentare i prezzi dei carburanti tra il 150 per cento e il 200 per cento ha ulteriormente alimentato l’insoddisfazione. Nel tentativo di correre ai ripari, la Banca centrale della Siria ha fissato ieri il tasso di cambio a 10.800 lire per un dollaro statunitense e a 11.782,26 lire siriane per un euro. Solo due giorni fa, il 20 agosto, la Banca aveva fissato il tasso di cambio a 10.900 lire per un dollaro Usa e a 11.850,48 lire per un euro. Prima dello scoppio della guerra nel 2011, un dollaro valeva 47 lire. Anche se le autorità siriane non hanno commentato pubblicamente le proteste, il quotidiano filogovernativo “Al Watan” ha ammesso ieri che i manifestanti hanno interrotto il lavoro di banche, istituzioni governative e panifici. (segue) (Lib)