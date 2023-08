Siria: centinaia di persone in piazza a Soueida per manifestare contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascesa delle proteste in una regione che ha tradizionalmente sostenuto il governo è un segnale evidente dell'ampio scontento che sta radicandosi in tutto il Paese. La scintilla che ha acceso queste manifestazioni sembra essere stata la crisi economica, ma sotto la superficie sembrano esserci ragioni politiche e sociali più profonde. Le piazze di Soueida sono divenute il simbolo di una Siria stanca di sofferenza e desiderosa di cambiamento. Mentre il governo siriano affronta questa sfida interna, la comunità internazionale è in attesa di vedere come la situazione si svilupperà e se queste proteste avranno l'effetto domino su altre regioni del Paese. (segue) (Lib)